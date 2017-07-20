Их ищет каждый второй работодатель.

На Среднем Урале количество вакансий в сфере "Продажи" выросло на четверть относительно июля 2016 года. В целом на этот сегмент приходится почти половина предложений о работе (46%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе HeadHunter.

На одну открытую позицию приходится 1,8 претендента, что означает сильнейший дефицит кадров. Больше всего работодателям нужны "продажники" в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Предложения о работе для менеджеров по работе с клиентами составляют 33%, в розничной торговле - 23%, для продавцов в магазине - 16%. Каждая пятая вакансия не предполагает опыта работы.

Свердловчане чаще всего ищут работу в розничной торговле (32%), менеджерами по работе с клиентами (26%), оптовой торговле (22%) и управлении продажами (19%). Продавцами в магазине хотят трудиться 14% соискателей.

"По данным опроса посетителей сайта, "продавец" - самая популярная первая профессия, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter-Урал Ольга Гибадуллина. – Большинство респондентов Свердловской области начинали свою карьеру именно с нее. При этом подработку в данной должности 27% опрошенных начинали, еще будучи учащимися школы или института. Привлекательность этой сферы заключается в ее, на первой взгляд, доступности – практически любой человек может научиться технике продаж. Однако на самом деле, продавец сегодня – это эксперт и высококвалифицированный консультант в своей отрасли. Именно таких ищут работодатели нашего региона".

В среднем зарплатное предложение в сегменте "Продажи" составляет 30 000 рублей. Меньше всех сулят продавцу в магазине - 27 000 рублей, менеджеру по продажам на телефоне - 35 000, менеджеру по продажам в оптовой торговле или продаже услуг для бизнеса - 36 000 рублей. На четверть больше предлагают менеджеру по работе с клиентами и в розничной торговле - 45 000 рублей, в управлении продажами – 50 000.

Стоит отметить, что в четвертое воскресенье июля в России отмечается День работника торговли.