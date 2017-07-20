Между жителями городов и сел.

В Карталинском и Кизильском районах Южного Урала появился Интернет. Работы по техприсоединению 11 точек доступа к Всемирной путине завершили специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

Сотрудники Магнитогорских электрических сетей подключили оборудование, обеспечивающее круговое Wi-Fi-покрытие, к распределительным сетям 0,4 кВ на общую мощность 24,2 кВт.

Постоянный и надежный выход в Сеть появился у жителей населенных пунктов Ольховка, Сенной, Рассветный, Краснотал, Родники, Вишневый (Карталинский район), а также в Березках, Амамбайке, Браиловском, Лесном и Смородинке (Кизильский район), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

Создание точек доступа в Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с в местах, где проживает от 250 до 500 человек, – главная задача федеральной программы по устранению цифрового неравенства между городским и сельским населением.