×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сироты Нижней Салды готовятся к новосельюСегодня в 13:27

  • Текст

Дом для них строили четыре года.

В Нижней Салде сдан в эксплуатацию "социальный" дом по улице Советской, 14. В новостройке площадью 1 062 квадратных метра 23 квартиры предназначены для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, одна - для ветерана боевых действий. На возведение здания из областного бюджета было выделено почти 43 миллиона рублей.

Благоустроенные квартиры с чистовой отделкой, электроплитами и всей необходимой сантехникой уже готовы к заселению. Долгожданное новоселье нижнесалдинцы смогут отпраздновать сразу после оформления правоустанавливающих документов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Строительство дома для сирот началось в 2013 году, но подрядчик не выполнил свои обязательства в срок. В январе 2017 года с просьбой вмешаться в ситуацию к губернатору Евгению Куйвашеву обратилась глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева.

"Срок сдачи дома неоднократно переносили из-за неготовности объекта. Работы проводились с отступлением от проектных решений и других нормативных актов, действующих на территории России. Специалистами службы муниципального заказа постоянно выявляются существенные недостатки: трещины между перегородками и несущими стенами, в стяжках полов. Кроме того, подвальное помещение было подтоплено грунтовыми водами", - рассказала она.

По поручению главы региона, за дело взялся Фонд жилищного строительства. За проведением работ был установлен почти ежедневный контроль, а подрядчика сменили. 18 июля было получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию - документально подтверждено, что здание соответствует всем требованиям, положениям и нормативам Градостроительного кодекса РФ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×