Дом для них строили четыре года.

В Нижней Салде сдан в эксплуатацию "социальный" дом по улице Советской, 14. В новостройке площадью 1 062 квадратных метра 23 квартиры предназначены для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, одна - для ветерана боевых действий. На возведение здания из областного бюджета было выделено почти 43 миллиона рублей.

Благоустроенные квартиры с чистовой отделкой, электроплитами и всей необходимой сантехникой уже готовы к заселению. Долгожданное новоселье нижнесалдинцы смогут отпраздновать сразу после оформления правоустанавливающих документов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Строительство дома для сирот началось в 2013 году, но подрядчик не выполнил свои обязательства в срок. В январе 2017 года с просьбой вмешаться в ситуацию к губернатору Евгению Куйвашеву обратилась глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева.

"Срок сдачи дома неоднократно переносили из-за неготовности объекта. Работы проводились с отступлением от проектных решений и других нормативных актов, действующих на территории России. Специалистами службы муниципального заказа постоянно выявляются существенные недостатки: трещины между перегородками и несущими стенами, в стяжках полов. Кроме того, подвальное помещение было подтоплено грунтовыми водами", - рассказала она.

По поручению главы региона, за дело взялся Фонд жилищного строительства. За проведением работ был установлен почти ежедневный контроль, а подрядчика сменили. 18 июля было получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию - документально подтверждено, что здание соответствует всем требованиям, положениям и нормативам Градостроительного кодекса РФ.