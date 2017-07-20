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В Екатеринбурге закрывают проспект ЛенинаСегодня в 13:09

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На время ремонта.

Движение по проспекту Ленина в Екатеринбурге будет ограничено с 22 июля по 20 октября 2017 года. Дорожные службы приступают к ремонту главной транспортной артерии города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Участки улицы будут перекрываться в 3 этапа. С 22 июля по 28 августа - нечетная сторона проспекта Ленина от 8 Марта до Вайнера. С 3 сентября по 10 октября - четная сторона проспекта. С 11 до 20 октября – участок Ленина в районе Вайнера, 9 и на перекрестке с переулком Банковским.

"При этом с 22 июля по 28 августа не будет действовать остановка общественного транспорта "Площадь 1905 года" по нечетной стороне проспекта Ленина, а с 3 сентября по 10 октября - на четной стороне", - уточняют в администрации и просят горожан заранее продумывать альтернативные маршруты.

В рамках ремонтных работ специалисты выполнят реставрацию ограждений, заменят почти 10 тысяч квадратных метров газона, установят стенды, световые кашпо, вазоны, урны, скамейки и посадят 11 новых деревьев.

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