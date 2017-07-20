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Для главврачей российских больниц ввели возрастной цензСегодня в 14:15

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65 лет.

С 1 октября 2017 года в российских больницах не будет главных врачей старше 65 лет. Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, устанавливающий предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

"Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации", - говорится в пояснительной записке.

Однако по решению общего собрания сотрудников руководитель коллектива сможет остаться на своем посту до 70 лет, передает "Уралинформбюро".

По мнению парламентариев, подобное нововведение обеспечит и ротацию кадров, и их преемственность.

Стоит отметить, что на сегодня в России предельный возраст установлен для государственных и муниципальных служащих (70 и 65 лет соответственно), ректоров и проректоров вузов (65 лет), руководителей научных организаций (65 лет).

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