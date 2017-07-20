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Младшего медперсонала на Среднем Урале стало на 43% меньшеСегодня в 14:47

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За 2,5 года.

Количество младшего медицинского персонала в Свердловской области за два с половиной года сократилось почти вдвое. Сейчас санитарок и младших медсестер в регионе 8002, в январе 2015 года их было 14 085, передает "Уралинформбюро".

Официальное письмо областного минздрава за подписью его главы Игоря Трофимова, в котором фигурируют эти данные, опубликовал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания региона Александр Ивачев. Он предположил, что сокращения вызваны майским указом Владимира Путина, по которому зарплата младшего медицинского персонала должна составить 100% от среднего дохода по региону. Чтобы не тратиться на повышение зарплат, санитарок переводят в уборщицы, оставляя за ними медицинские должностные обязанности, уверен политик.

Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков подтвердил: ряды уборщиц в больницах региона пополняют бывшие санитарки. Однако, по его словам, причина переводов не имеет финансовой подоплеки, а заключается в новых требованиях младшему персоналу. "Изменилось законодательство – младший медицинский персонал должен иметь соответствующее образование. Сейчас каждое медицинское учреждение само для себя определяет необходимое количество младшего медицинского персонала. Где-то есть излишек, а в техническом персонале есть дефицит. Но ни одна из должностных обязанностей уборщиц не подлежит лицензированию".

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