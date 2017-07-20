Через ливневку.

В Челябинске реку Миасс заливает фекальными стоками. Факт зафиксировали специалисты экологического фонда "Моя планета".

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель организации Виталий Безруков, с жалобами на резкий запах от реки обратились жители Центрального и Калининского районов. Экологи выехали на место и увидели, что фекалии сбрасываются в воду из ливневой канализации.

"Возможно, кто-то подключился к ливневой канализации. Сейчас мы выясняем, кто это мог быть. Запрошены схемы коммуникаций у райадминистраций", - пояснил Безруков.

Стоит отметить, что в районе загрязнения находятся всего два объекта - цирк и ТК "Набережный".

После проведения проверки информацию передадут в областное министерство экологии.