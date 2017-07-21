На Среднем Урале хотят ввести "сухой закон"20 июля в 16:22
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C 21 часа.
Власти Среднего Урала рассматривают возможность ужесточения правил торговли алкоголем в регионе, передает "Уралинформбюро".
В Заксобрании 19 июля 2017 года прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждались возможные поправки в областной закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области".
Поводом для возобновления интереса к дополнительным ограничениям послужили обращения правоохранителей и свердловчан в ЗакСо. Глава регионального ГУ МВД России Михаил Бородин, отмечающий динамику "пьяных" преступлений, предлагает взять на вооружение законодательную инициативу Иркутской области. Там сократили время продажи алкоголя до 12 часов - с 9 утра до 9 вечера. Между тем в Свердловской области спиртное можно купить с 8.00 до 23.00.
Как рассказала "Уралинформбюро" уполномоченный по правам предпринимателей по Свердловской области Елена Артюх, в озвученных предложениях не было рационального зерна. "Предлагаются видимые поверхностные решения. Нет ни анализа ситуации, ни реальных расчетов того, как эти ограничения могут повлиять на ситуацию – объем налогов, количество рабочих мест и так далее. Мы не знаем, насколько ограничения в Иркутской области повлияли на уровень алкоголизации населения. Нет таких цифр".
Елена Артюх напоминает, что государственная политика в сфере ограничения алкоголя говорит о необходимости снижения объема потребления алкоголя на душу населения. А свердловским властям предлагают ужесточать правила розничной торговли. "На мой взгляд, совершенно неочевидно, что это приведет к снижению объема потребления. Может, просто в нелегальную сферу перейдет? Нельзя так просто рубить. Это преждевременно".
С позицией Елены Артюх согласились члены профильного комитета ЗакСо. Народные избранники не стали принимать резких решений, договорившись о продолжении анализа ситуации в регионе.
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