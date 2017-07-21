В рекламе.

Антимонопольщики Южного Урала расследуют дело об использовании в рекламе микрофинансовой организации георгиевской ленты.

Административное дело возбуждено в отношении рекламодателей-владельца указанного в аншлаге телефонного номера ООО МФО "Уралсервис" и администратора доменного имени ООО "Консалтинговая группа "Капиталсервис", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Реклама услуг компании "Удобные деньги", содержащая изображение георгиевской ленты, была напечатана в одноименной газете в мае 2017 года. На оскорбляющий чувства материал в ФАС пожаловалось южноуральское отделение движения "Народный фронт "За Россию".

Антимонопольная служба оперативно отреагировала на "сигнал" и запустила на своем сайте опрос. Большинство его участников (74%) на вопрос о наличии в данной рекламе оскорбительных сравнений и выражений в отношении символов Победы в Великой Отечественной войне ответили утвердительно.

Заседание комиссии по рассмотрению дела намечено на 28 сентября.