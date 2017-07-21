Челябинское УФАС взялось за дело с "георгиевской лентой"20 июля в 16:58
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В рекламе.
Антимонопольщики Южного Урала расследуют дело об использовании в рекламе микрофинансовой организации георгиевской ленты.
Административное дело возбуждено в отношении рекламодателей-владельца указанного в аншлаге телефонного номера ООО МФО "Уралсервис" и администратора доменного имени ООО "Консалтинговая группа "Капиталсервис", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФАС по Челябинской области.
Реклама услуг компании "Удобные деньги", содержащая изображение георгиевской ленты, была напечатана в одноименной газете в мае 2017 года. На оскорбляющий чувства материал в ФАС пожаловалось южноуральское отделение движения "Народный фронт "За Россию".
Антимонопольная служба оперативно отреагировала на "сигнал" и запустила на своем сайте опрос. Большинство его участников (74%) на вопрос о наличии в данной рекламе оскорбительных сравнений и выражений в отношении символов Победы в Великой Отечественной войне ответили утвердительно.
Заседание комиссии по рассмотрению дела намечено на 28 сентября.
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