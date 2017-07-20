×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ГИБДД раздает екатеринбуржцам "блатные" номера Сегодня в 16:56

  • Текст

Серии "ААА".

В Екатеринбурге полным ходом идет выдача "блатных" автомобильных номеров серии "ААА 196". Ранее такая комбинация букв встречалась только на автомобилях чиновников свердловского правительства, горадминистрации и депутатов регионального Засобрания.

"Ну выдают и выдают номера, что тут такого? Мы никак это комментировать не будет", - сказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

По имеющимся данным, в очереди на выдачу простым обывателям номера "полицейской" серии "ЕАА" и прокурорские "СВМ".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×