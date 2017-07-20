Серии "ААА".

В Екатеринбурге полным ходом идет выдача "блатных" автомобильных номеров серии "ААА 196". Ранее такая комбинация букв встречалась только на автомобилях чиновников свердловского правительства, горадминистрации и депутатов регионального Засобрания.

"Ну выдают и выдают номера, что тут такого? Мы никак это комментировать не будет", - сказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

По имеющимся данным, в очереди на выдачу простым обывателям номера "полицейской" серии "ЕАА" и прокурорские "СВМ".