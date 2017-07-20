Детей плохо кормили.

В поселке Пуровск (ЯНАО) закрыли несанкционированный детский лагерь, организованный на базе местной религиозной организации.

Лагерь был открыт без предварительного уведомления контролирующих органов. На момент проверки в нем пребывало 30 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Прокуратура обнаружила в работе многочисленные нарушения: отсутствие прививок и медицинских книжек у персонала, несоответствующее требованиям игровое оборудование и плохую организацию питания воспитанников.

Деятельность детского учреждения прекращена 17 июля 2017 года, передает "Уралинформбюро".