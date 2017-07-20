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Прокуроры запретили строительство логоцентра в ЧелябинскеСегодня в 17:36

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На Свердловском тракте.

Прокуроры не разрешили строить в Курчатовском районе Челябинска на Свердловском тракте логистический центр.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям предоставил предпринимателю в аренду участок площадью 9 гектаров незаконно. Земля частично располагалась в водоохранной зоне реки Миасс.

Прокуроры обратились в Арбитражный суд Челябинской области за признанием договора аренды недействительным. Иск был удовлетворен.

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