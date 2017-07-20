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Жильцы развалюх Туринска готовятся к новосельямСегодня в 17:55

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Получив ключи от новых квартир.

В Туринске 20 июля 2017 года состоялось торжественное вручение ключей от квартир в новостройке переселенцам из аварийного жилья.

Жилой дом площадью 1 186 квадратных метров построен на улице Горького, 42 в рамках четвертого этапа профильной региональной программы. В него въедет 21 семья (58 человек), ранее занимавшая 1 030 "квадратов" в развалюхах, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным регионального Минстроя, возведение многоквартирника обошлось в 35 миллионов рублей. Из них 20,5 миллиона - средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", более 8 миллионов рублей выделил областной бюджет. Еще около 6 миллионов рублей было перечислено из муниципальной казны.

Туринский городской округ включился в реализацию региональной адресной программы в 2012 году. Спустя три года в муниципалитете были переселены 192 человека из 79 жилых помещений общей площадью почти 3 080 квадратных метров, в 2016 году – 281 человек из 118 квартир общей площадью 5 352 квадратных метра.

В текущем году введены в эксплуатацию два дома на улице Горького – №№42 и 44. В них переселены 124 человека из 40 помещений общей площадью почти 2 090 квадратных метров.

В ближайшее время будет сдан многоквартирник по Ленина, 121 общей площадью около 3 844 квадратных метров. Квартиры в нем получат 85 семей (155 человек). По итогам 2017 года переселенцам будет передано в общей сложности 125 квартир.

Программа расселения аварийных домов на Среднем Урале проводится в несколько этапов. Регион своими силами начал аналогичный проект еще в 2008 году. С 2013 года работа идет в рамках реализации "майского" указа президента РФ Владимира Путина. За три года новое жилье обрели свыше 12 500 свердловчан. Планируется, что в целом жилищные условия улучшат 18 400 жителей региона. В текущем году будет построено и приобретено на вторичном рынке около 70 и 22 тысяч квадратных метров соответственно.

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