На медицину и кредиты.

20 июля 2017 года вице-губернатор Свердловской области Павел Креков встретился с жителями региона, обратившимися с "социальными" вопросами на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Для решения проблем части заявителей было достаточно консультации, поэтому на прием они не пришли, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Жительница Туринска Любовь Нагорных по видеоконференцсвязи сообщила, что ее вопрос был связан с оплатой труда учителей. Но накануне министр образования Среднего Урала Юрий Биктуганов разъяснил ей, как формируется зарплата педагогов, и вопросов не осталось. Женщина отметила, что удовлетворена уровнем оплаты своего труда. Павел Креков пообещал посетить с рабочим визитом туринскую школу и проконтролировать ситуацию с зарплатами.

Тавдинцы вынуждены ездить на консультации к врачам в соседние города и Екатеринбург. Об этом рассказала Галина Вахтина. По ее словам, в Тавде не хватает специалистов и нужного оборудования.

Вице-губернатор частично согласился с пенсионеркой и пояснил ей, что высокотехнологичная помощь свердловчанам оказывается в крупных городах - в профильных медучреждениях, оснащенных по последнему слову техники и укомплектованных высококвалифицированными врачами.

Специалисты областного Минздрава во главе с замминистра сегодня же отправятся в Тавду для оценки ситуации и принятия мер. Будет решаться и вопрос с направлением в муниципалитет молодых врачей.

Екатеринбуржцев же "без спроса" передали из одной поликлиники в другую. Ольга Чепрякова посетовала, что раньше она была прикреплена к поликлинике ЦГБ №40, но после перераспределения ее приписали к другой. Теперь женщине приходится проходить приемы врачей и сдавать анализы в отделениях в разных частях города. Свердловскому Минздраву поручено вместе с управлением здравоохранения Екатеринбурга сделать первичную помощь более доступной.

Областному министерству социальной политики придется взяться за кредиты. Екатеринбурженка Лидия Патюшко взяла заем в микрофинансовой организации и теперь не может его погасить. Пенсия женщины - 8,5 тысячи рублей, половину она отдает кредиторам. Сама пенсионерка говорит, что была введена в заблуждение и не смогла правильно оценить последствия своих действий.

Теперь министру Андрею Злоказову предстоит подключить юристов, чтобы попытаться снизить сумму выплат Л.Патюшко, а также рассмотреть возможность оказания ей матпомощи.

Обращения жителей Свердловской области Евгению Куйвашеву передал президент России Владимир Путин в ходе недавнего визита в столицу Урала. Глава региона дал членам правительства не более двух недель для устранения проблем уральцев.