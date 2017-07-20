Прописка не важна.

Госдума России одобрила в первом чтении законопроект об экстерриториальном принципе оказания госуслуг.

Согласно поправкам к ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", россияне будут получать государственные услуги без привязки к месту жительства или пребывания. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Законопроект направлен на повышение доступности гоуслуг и снижение материальных и временных издержек граждан. Заявители смогут подавать документы в любом многофункциональном центре (МФЦ) страны, передает "Уралинформбюро".