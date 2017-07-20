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На Ямале нашли кладбище белых медведейСегодня в 18:41

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Убитых браконьерами.

На острове Вилькицкого члены научно-исследовательской экспедиции обнаружили трупы белых медведей. Животных,по всей видимости, убили браконьеры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Ямала.

12 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья прибыли на остров 13 июля. Основная миссия отряда – оценка текущего состояния окружающей среды острова и его очистка. Но кроме мусора и металлолома они нашли и несколько трупов медведей. Информация передана в правоохранительные и надзорные органы.

Сейчас волонтёры обустраивают остров для будущих экспедиций и проводят анализ экологического ущерба.

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