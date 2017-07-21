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На въезде в Таиланд туристов просят показать наличностьСегодня в 08:48

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Чтобы доказать платежеспособность.

На некоторых пунктах въезда в Таиланд туристов могут попросить предъявить 20 000 тайских бат (порядка 35 000 рублей). Мера призвана снизить количество нелегалов, приезжающих на заработки в страну по туристической визе, передает "Уралинформбюро".

Туристы, по задумке властей, должны продемонстрировать свою платежеспособность. Однако у потенциальных отдыхающих инициатива вызвала негативную реакцию, особенно после сообщений о запрете на въезд реальных туристов. Один из них рассказал, что даже после того, как он показал чиновникам подтверждение бронирования отеля, авиабилет и выписку с банковского счета, ему не разрешили отправиться на отдых.

По данным "Турпрома", показать наличность путешественников просят в пунктах пропуска в Паданг Бесаре (город на границе с Малайзией), а также в аэропортах Бангкока Суварнабхуми и Донмыанг.

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