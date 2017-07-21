На которых хотел заработать.

Житель Екатеринбурга должен заплатить почти 900 тысяч рублей за использование пиратских программ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Уралец использовал нелицензионные программы MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и "1С: Предприятие" для получения доходов. В марте 2016 года его привлекли к уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, заявив, что у него нет денег.

Тогда правообладатели программ – корпорация "Майкрософт" и ООО "1С" обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании компенсации. Суд взыскал с ответчика 887 725 рублей: 291 147 рублей в пользу корпорации "Майкрософт", 584 720 рублей в пользу ООО "1С", 11 958 рублей – госпошлину.

Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но инстанция оставила приговор в силе.