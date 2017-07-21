×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец заплатит 900 000 за пиратские программыСегодня в 09:54

  • Текст

На которых хотел заработать.

Житель Екатеринбурга должен заплатить почти 900 тысяч рублей за использование пиратских программ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Уралец использовал нелицензионные программы MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и "1С: Предприятие" для получения доходов. В марте 2016 года его привлекли к уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, заявив, что у него нет денег.

Тогда правообладатели программ – корпорация "Майкрософт" и ООО "1С" обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании компенсации. Суд взыскал с ответчика 887 725 рублей: 291 147 рублей в пользу корпорации "Майкрософт", 584 720 рублей в пользу ООО "1С", 11 958 рублей – госпошлину.

Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но инстанция оставила приговор в силе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×