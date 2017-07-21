С грозами и градом.

Грядущие выходные на Среднем Урале будут по-настоящему летними. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 21-23 июля столбики термометров поднимутся до 27 градусов выше нуля. Однако засухи не предвидится - все 3 дня местами ожидаются сильные дожди и грозы. В пятницу возможен град. Порывы северо-восточного ветра при грозах могут достигать 15-17 метров в секунду.

"Банный" эффект не дает вредным примесям рассеиваться в воздухе - до 20.00 22 июля на территории региона объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Екатеринбуржцам придется отправиться за город, чтобы сбежать от смога. В столице Урала в пятницу установится 27-градусная жара, к вечеру соберется гроза. В субботу и воскресенье будет чуть прохладнее - до плюс 25, днем синоптики сулят сильные дожди и грозы.