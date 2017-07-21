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В Екатеринбурге энергетики "запитали" музейСегодня в 10:36

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Он откроется 15 августа.

Екатеринбургская электросетевая компания построила сетевую инфраструктуру для уникального музейно-выставочного павильона "Россия - моя история". Его открытие в уральской столице намечено на 15 августа.

Договор на технологическое присоединение музейной площадки был реализован за 3 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

Для обеспечения музея мощностью 808 кВт энергетики проложили до трансформаторной подстанции две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 205 метров. 122 кВт выданы по первой категории надежности потребления - схема подключения подразумевает частичное автоматическое резервирование нагрузки в случае возникновения аварий.

Павильон Музея истории России строится в центре Екатеринбурга, на улице Народной Воли. Это двухэтажное здание треугольной формы высотой 17 метров и площадью 6,7 тысячи "квадратов".

"Начинка" выставочного и образовательного центра интерактивная. В нем будут разработаны спецпрограммы для посетителей различных возрастов, в том числе детей.

Стоит отметить, что культурный объект имеет федеральной значение: он является филиалом московского исторического парка "Россия - моя история", расположенного на ВДНХ.

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