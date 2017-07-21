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Для российских чиновников создадут собственный шрифтСегодня в 10:17

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Импортозамещение для Times New Roman.

В России создадут шрифт, обязательный для сайтов федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минкомсвязи.

Главный претендент на пост "государственного шрифта" – RF Sans от московской компании AIC. Но свои предложения готовят и фирмы "Паратайп" и "Лаборатория Артема Геллера" (разработчик последней версии сайта Kremlin.ru).

По словам разработчиков, новый шрифт должен был сделать длинные официальные тексты удобочитаемыми на экранах мобильных устройств. Кроме того, в рамках санкций иностранные создатели шрифтов могут запретить российским пользователям использование их разработок. Так корпорация Monotype Imaging отказалась продать лицензию на шрифты Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman разработчику операционной системы Astra Linux, которую используют госорганы.

На единый стиль к апрелю 2018 года перейдут первые 10 государственных сайтов, передает "Уралинформбюро".

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