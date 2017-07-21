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Пользователям Сети подарили виртуальный тур по МКССегодня в 10:18

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К юбилею Street View Google.

Пользователи Интернета могут совершить виртуальную экскурсию по Международной космической станции. Орбитальный комплекс был "оцифрован" к 10-летию сервиса Street View Google совместно с NASA, передает "Уралинформбюро".

Все виды сопровождаются описаниями, что ранее было доступно только при виртуальных турах по музеям с Google Arts & Culture.

Проект был реализован за 4 месяца. Фотографии для него делал космонавт Европейского космического агентства Томас Песке - бортинженер прожил на МКС полгода.

Специфические ограничения, которые накладывает работа в космосе, сделали невозможным использование привычной технологии Street View. Совместно с экспертами NASA был разработан способ, позволивший снимать в условиях невесомости при помощи зеркальной камеры и оборудования, находящегося на борту станции, сообщается в официальном блоге Google Россия.

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