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В реке Прикамья массово гибнет рыбаСегодня в 11:00

  • Текст

Под угрозой Камское водохранилище.

В реке Нердва в Пермском крае происходит массовая гибель рыбы, сообщили "Уралинформбюро" в единой диспетчерской службе Ильинского района. Мертвая рыба может попасть в реку Обва, а из нее – в Каму.

Причина мора выясняется. Специалисты просят местных жителей воздержаться от рыбалки, чтобы избежать возможного отравления или заражения.

Стоит отметить, мор рыбы накануне произошел и в озере под Челябинском.

Ранее по теме:
В озере под Челябинском передохла рыба

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