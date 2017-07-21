Под угрозой Камское водохранилище.

В реке Нердва в Пермском крае происходит массовая гибель рыбы, сообщили "Уралинформбюро" в единой диспетчерской службе Ильинского района. Мертвая рыба может попасть в реку Обва, а из нее – в Каму.

Причина мора выясняется. Специалисты просят местных жителей воздержаться от рыбалки, чтобы избежать возможного отравления или заражения.

Стоит отметить, мор рыбы накануне произошел и в озере под Челябинском.

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