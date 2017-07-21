Поддержку получили 800 человек.

В Тюменской области детям с проблемами здоровья шест лет помогает благотворительный проект "Ключ к жизни". Он был создан 20 июля 2011 года по инициативе главы региона Владимира Якушева. За это время поддержка была оказана 800 юным тюменцам.

Благотворители перечислили на спецсчет координатора проекта - Ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество" - 130 миллионов рублей. Средства пошли на дорогостоящее медоборудование, лечение в зарубежных клиниках и реабилитацию.

"Ключ к жизни" - один из самых нужных и значимых некоммерческих проектов в Тюменской области. Объединяя усилия власти, бизнеса, граждан мы помогаем юным тюменцам, которые жизненно нуждаются в такой поддержке. С помощью собранных благотворительных средств дети, кому российские клиники, к сожалению, не могут пока помочь, отправляются для лечения за рубеж. Несмотря на то, что я не вхожу в экспертный совет проекта, постоянно интересуюсь его результатами, курирую его, знаю, для какого ребенка выделяются средства, где и как лечатся ребятишки. Какие после этого результаты и какая нужна реабилитация. Это проект очень важный. За время его работы сотни детей получили помощь, а, по сути, общими усилиями мы спасли им жизнь", - рассказал губернатор Владимир Якушев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, за шесть лет 28 пациентов с онкопатологией прошли лечение в рамках проекта в клиниках России и за рубежом. "Ключ к жизни" активно поддерживает детей с ДЦП расстройствами аутистического спектра, спинально-мышечной атрофией. Для них финансируются занятия по иппотерапии, действует программа "Лыжи мечты", приобретается дорогостоящее медоборудование.

Дать шанс на выздоровление детям может каждый. Для этого нужно отправить SMS на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел написать цифрами сумму пожертвования (пример: КЛЮЧ 200). Если не указать сумму, спишется 100 рублей.