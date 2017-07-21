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Площадь лесных пожаров на Ямале удвоиласьСегодня в 11:47

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Всего за сутки.

Лесные пожары не отпускают Ямал. По состоянию на 21 июля в округе горят 203 гектара леса. Накануне огнем были охвачены лишь 97 гектаров. За сутки количество очагов выросло с 4 до 9. Пожары охватили Шурышкарский, Красноселькупский, Пуровский, Приуральский и Надымский районы. Самая большая площадь возгорания - в Шурышкарском раоне (150 гектаров). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

В лесах региона сейчас работают 112 пожарных "Ямалспаса", вертолет МИ-8 тушит огонь с воздуха. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет, однако в регионе по-прежнему действует режим повышенной пожарной опасности. В леса Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов жителям запрещено заезжать на автомобилях.

Стоит отметить, что югорское ГУ МЧС ожидает в районах региона, граничащих с Ямалом, высокий (пятый) класс пожарной опасности. В связи с этим на территориях введен противопожарный режим. Аналогичный действует и в Ханты-Мансийском районе.

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