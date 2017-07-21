×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Трое екатеринбуржцев устроили возгорания на кухняхСегодня в 12:27

  • Текст

За это им перекрыли газ.

В Екатеринбурге за минувшие сутки из-за невыключенных газовых плит едва не сгорели сразу три квартиры: на проспекте Ленина 69/8, Уральской, 50 и Бородина, 6.

Приехавшие на вызовы работники аварийной службы отключили плиты и выдали их владельцам запрет на пользование газом. Голубое топливо вернется в квартиры только после прохождения инструктажа по безопасности.

При этом на одном из адресов газовикам пришлось отключить не только квартиру нарушителя, но и 8 его соседей. Виновник возгорания грозил самовольным подключением, что могло привести к утечке и взрыву голубого топлива, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

За невнимание к газовому оборудованию наказывают и организации уральской столицы. Недавно суд оштрафовал ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" на 250 тысяч рублей.

Управляющая компания толком не проверяла вентиляционные каналы, игнорировала техобслуживание газового оборудования зданий, в ненадлежащем виде содержала вентшахты и чердачные помещения. Все это было выявлено в ходе проверки жилого фонда.

В отношении руководства УК были составлены протоколы об административных правонарушениях. Позже их рассмотрел мировой суд Октябрьского района.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×