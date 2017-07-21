За это им перекрыли газ.

В Екатеринбурге за минувшие сутки из-за невыключенных газовых плит едва не сгорели сразу три квартиры: на проспекте Ленина 69/8, Уральской, 50 и Бородина, 6.

Приехавшие на вызовы работники аварийной службы отключили плиты и выдали их владельцам запрет на пользование газом. Голубое топливо вернется в квартиры только после прохождения инструктажа по безопасности.

При этом на одном из адресов газовикам пришлось отключить не только квартиру нарушителя, но и 8 его соседей. Виновник возгорания грозил самовольным подключением, что могло привести к утечке и взрыву голубого топлива, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

За невнимание к газовому оборудованию наказывают и организации уральской столицы. Недавно суд оштрафовал ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" на 250 тысяч рублей.

Управляющая компания толком не проверяла вентиляционные каналы, игнорировала техобслуживание газового оборудования зданий, в ненадлежащем виде содержала вентшахты и чердачные помещения. Все это было выявлено в ходе проверки жилого фонда.

В отношении руководства УК были составлены протоколы об административных правонарушениях. Позже их рассмотрел мировой суд Октябрьского района.