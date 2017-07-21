Трое екатеринбуржцев устроили возгорания на кухняхСегодня в 12:27
- Текст
За это им перекрыли газ.
В Екатеринбурге за минувшие сутки из-за невыключенных газовых плит едва не сгорели сразу три квартиры: на проспекте Ленина 69/8, Уральской, 50 и Бородина, 6.
Приехавшие на вызовы работники аварийной службы отключили плиты и выдали их владельцам запрет на пользование газом. Голубое топливо вернется в квартиры только после прохождения инструктажа по безопасности.
При этом на одном из адресов газовикам пришлось отключить не только квартиру нарушителя, но и 8 его соседей. Виновник возгорания грозил самовольным подключением, что могло привести к утечке и взрыву голубого топлива, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".
За невнимание к газовому оборудованию наказывают и организации уральской столицы. Недавно суд оштрафовал ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" на 250 тысяч рублей.
Управляющая компания толком не проверяла вентиляционные каналы, игнорировала техобслуживание газового оборудования зданий, в ненадлежащем виде содержала вентшахты и чердачные помещения. Все это было выявлено в ходе проверки жилого фонда.
В отношении руководства УК были составлены протоколы об административных правонарушениях. Позже их рассмотрел мировой суд Октябрьского района.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:14
Свердловские долгострои обзаведутся "дорожными картами"
Для оперативного решения проблем.Сегодня в 17:59
Перед отпуском Госдума обрушила шквал запретов
На информационную сферу.Сегодня в 17:47
В Югре в ДТП с грузовиком погиб пассажир BMW
3 человека пострадали.Сегодня в 17:37
На выборы свердловского губернатора заявился новый кандидат
На прохождение муниципального фильтра у него 5 дней.Сегодня в 17:29
Свердловчанам обещают "молочные реки"
И дешевые овощи.Сегодня в 17:22
Сургутяне обналичили 336 миллионов через подставные фирмы
Главарю банды грозит до 5 лет.Сегодня в 17:10
Экс-гендиректор курганского ГУПа отделался "условкой" за взятки
И штрафом.Сегодня в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:56
ЕВРАЗ-НТМК обновил автобусный парк
Для комфорта рабочих.Сегодня в 16:52
Жилфонд Среднего Урала готов к зиме на 15%
Подсчитали энергетики.Сегодня в 16:42
Россиян будут лечить "виртуальные" врачи
В Интернете.Сегодня в 16:26
В Кургане на платном пляже утонула девушка
Из воды ее достал водолаз.Сегодня в 16:06
Тюменские улицы ушли под воду
Из-за форс-мажорных опрессовок.Сегодня в 16:02
Сотрудники "ГАЗЭКСа" вошли в сотню лучших бегунов
Преодолев 42 километра.Сегодня в 15:53
Госдума запретила Соколовскому учреждать СМИ
Из-за его экстремистского прошлого.
Главные новости
- Сегодня в 15:53Госдума запретила Соколовскому учреждать СМИ
- Сегодня в 15:15В Екатеринбурге открыли барбекю на 1000 "квадратов"
- Сегодня в 14:50Школьников разрешили бить веслом
- Сегодня в 14:11Управляющего НТЗТИ отправили под домашний арест
- Сегодня в 13:02Прокуратура требует ужесточить наказание экс-директору тюменского МУП "Водоканал"
Аналитика
Быть ли стройке, решит… Росавиация
Или "Ренова".
Капремонт трещит по швам
Подрядчики бегут из Зауралья.
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.