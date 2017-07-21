×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Космический корабль "Прогресс МС-05" утонул в Тихом океанеСегодня в 12:56

  • Текст

Выполнив свою миссию.

21 июля космический грузовик "Прогресс МС-05" затопили в Тихом океане. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Центр управления полетами.

Стоит напомнить, 24 февраля грузовик доставил на МКС технику, которую из-за аварии не смог привезти предшественник – "Прогресс МС-04", передает "Уралинформбюро".

Отстыковался "грузовик" от космической станции вечером 20 июля и спустя несколько часов вошел в атмосферу Земли. Несгоревшие фрагменты упали в так называемое "кладбище космических кораблей" – несудоходный участок Тихого океана. Там уже лежат фрагменты прошлых "Прогрессов" и орбитальной станции "Мир", затопленной в 2001 году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×