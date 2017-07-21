Выполнив свою миссию.

21 июля космический грузовик "Прогресс МС-05" затопили в Тихом океане. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Центр управления полетами.

Стоит напомнить, 24 февраля грузовик доставил на МКС технику, которую из-за аварии не смог привезти предшественник – "Прогресс МС-04", передает "Уралинформбюро".

Отстыковался "грузовик" от космической станции вечером 20 июля и спустя несколько часов вошел в атмосферу Земли. Несгоревшие фрагменты упали в так называемое "кладбище космических кораблей" – несудоходный участок Тихого океана. Там уже лежат фрагменты прошлых "Прогрессов" и орбитальной станции "Мир", затопленной в 2001 году.