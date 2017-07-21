Ради этого было пройдено 55 километров.

На Ямале 19 июля 2017 года завершилась экологическая экспедиция, которая была посвящена изучению животного мира Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и бассейна реки Пойловояха.

Мероприятие прошло при финансовой и организационной поддержке ООО "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Экспедиция была разделена на два этапа, заключительный длился 4 дня. За это время научные сотрудники, специалисты и воспитанники новоуренгойской Детской экостанции прошли 55 километров.

Они исследовали окрестности вахтового поселка Ямбург, в частности отмечали численность, распространение и обитание в определенной местности птиц. В оврагах и промоинах прибрежной зоны Обской губы были обнаружены растения, занесенные в Красную книгу Ямала и не обозначенные на картах мест обитания. Среди них синюха северная и астрагал норвежский.

Юные экологи под руководством ученого-орнитолога и специалистов ООО "Газпром добыча Ямбург" познакомились с окрестностями вахтового поселка, провели учет птиц, собрали гербарий сосудистых растений, мхов и лишайников для последующего определения видовой принадлежности.

"В настоящее время участники экспедиции подводят предварительные итоги проведенной работы. Но уже сейчас ясно, что поставленные задачи выполнены. Важным результатом экспедиции станут детские исследовательские работы, в которых, опираясь на собранный материал, юные исследователи попробуют ответить на вопрос: что же изменилось в орнитофауне Ямбурга спустя почти 30 лет с момента последних зоологических исследований, как осваивает территории вечной мерзлоты растительность тундры и почему в промоинах побережья Обской губы такое разнообразие растительных ассоциаций", - рассказал руководитель экспедиции, орнитолог Геннадий Липецкий.

Стоит отметить, что двумя неделями ранее завершился первый этап экспедиции, в ходе которого научные сотрудники Детской экостанции Нового Уренгоя и Тюменского госуниверситета обследовали Ямбургское месторождение и территорию Тазовского полуострова. Ими было пройдено более ста километров по суше и трехсот – по воде.

Они установили места гнездования и численность сокола сапсана, малого лебедя, турпана и других птиц. Также юные натуралисты совершили орнитологическую находку - снегирей, не типичных для данной местности.