В Нью-Йорке продали документ о полете Гагарина в космосСегодня в 13:38
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И сумку с лунным грунтом.
Документ о первом космическом полете человека был продан на аукционе в Нью-Йорке за 47,5 тысячи долларов.
Бланк Центрального аэроклуба имени Чкалова, напечатанный на английском языке, озаглавлен "Регистрация рекорда первого космического полета, совершенного гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле-спутнике "Восток". К нему приложена фотография космонавта в скафандре. Официальный формуляр был подготовлен для передачи в Международную авиационную федерацию, но в итоге туда отправили другую редакцию.
Фото: sothebys.com
Изначально титульный лист, описание видов Земли с борта "Востока" и снимок Юрия Гагарина оценивали в 50-80 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's. Но лот не вызвал ажиотажа.
Также на торги были выставлены модель первого советского спутника, космического корабля "Восток-1", автоматической станции "Луна-9" и ракеты-носителя "Союз", книги с автографами советских космонавтов. Также были проданы картины Алексея Леонова и Андрея Соколова на космическую тематику и жидкостный ракетный двигатель V-751 разработки советского конструктора Алексея Исаева.
Один из участников этого аукциона стал обладателем сумки Нила Армстронга, в которую американские астронавты собирали образцы лунного грунта, передает "Уралиинформбюро". Этот лот ушел за 1,8 миллиона долларов.
Всего за 173 "космических" лота было выручено 3,8 миллиона долларов.
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