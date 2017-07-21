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Иностранцы не заметят курортного сбора в РоссииСегодня в 14:26

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Его сумма слишком мала.

Введение курортного сбора в четырех регионах России не окажет негативного влияния на въездной туризм.

С 1 мая 2018 года "с носа" будут платить совершеннолетние отдыхающие, проживающие в гостиницах или иных объектах размещения более суток. Размер сбора отдан на откуп регионам, но ограничен "сверху" 50 рублями в будущем году и 100 - в последующие годы.

Однако эти суммы настолько несущественны для иностранцев (по текущему курсу - менее 1 доллара или евро в сутки, прим.ред.), что не повлияют на поток туристов из-за рубежа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ассоциации "Мир без границ".

"Мы не ожидаем падения въездного турпотока из-за введения нового сбора. Во-первых, это распространенная во многих странах практика, она понятна иностранным туристам. Во-вторых, в условиях преобладания массового группового туризма и невысокой ставки сбора относительно средней цены пакетного тура в Россию нововведение не станет решающим фактором, влияющим на принятие решения о выборе направления путешествия", - говорит директор ассоциации Светлана Пятихатка.

Эксперты уверены, так как в России преобладает массовый групповой туризм, курортный сбор при грамотном администрировании может стать одним из факторов увеличения экономической эффективности въездного туризма и повысить качество курортной инфраструктуры на местах.

На сегодня, по данным "Мира без границ", лидером по въездному туризму в России является КНР. В 2016 году в рамках безвизового группового обмена в стране отдохнуло более 760 тысяч китайцев. Абсолютное большинство из них размещались в отелях.

Между тем в Ассоциации туроператоров России перспективу введения курортного сбора видят менее радужной. В условиях жесткой конкуренции отечественных курортов с зарубежными направлениями эта мера является несвоевременной. Выиграет от него разве что частный теневой сектор - отдыхающие побегут из отелей на квартиры и в "сараюшки".

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