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Организаторам "групп смерти" грозит до 15 летСегодня в 15:01

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Госдума ужесточила наказание.

Россиянам, склоняющим соотечественников к самоубийствам, теперь грозит от 5 до 15 лет. 21 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за призывы к суициду, передает "Уралинформбюро".

Так, срок лишения свободы за склонение или содействие самоубийству, если оно в результате произошло, вырос с нынешних 5 лет до возможных 10. За суицид ребенка или беременной "помощник" получит от 6 до 12 лет лишения свободы (сейчас только 6 лет). Если погибнут несколько детей или беременных, наказание может быть от 8 до 15 лет. За организованный призыв к суициду через распространение информации о его способах срок лишения свободы подняли с "до 4 лет" до "от 5 до 10 лет". За подобную деятельность в Интернете наказание составит от 5 до 15 лет.

Предыдущее наказание организаторам "групп смерти" были приняты Госдумой в июне 2017 года. Ранее в законодательстве не было предусмотрено отдельного наказания за гибель двух и более лиц.

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