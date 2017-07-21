В Техасе.

Непослушных школьников в городе Три Риверс (Техас, США) будут наказывать ударом весла. Такую меру наказания одобрило образовательное управление штата, сообщает местное издание Corpus Christi Caller-Times.

Удар плоской деревянной палкой можно будет получить за мелкое дисциплинарное нарушение и неповиновение учителям. Педагоги рассчитывают, что такая мера будет действеннее, чем отстранение от занятий.

Применять наказание можно будет только после решения координатора по поведению в кампусе. Впрочем, если родители выскажутся против столь строгих воспитательных методов, их ребенка бить не будут.

Следует отметить, что в США телесные наказания в школе разрешены в 15 штатах, запрещены - в 28, еще в 7 нет четкой позиции по данному вопросу.

В России же телесное наказание детей может вылиться в уголовную статью. За побои, причинившими только физическую боль (ст. 116 УК РФ), можно лишиться свободы на 2 года, напоминает "Уралинформбюро".