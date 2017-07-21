Россиян будут лечить "виртуальные" врачиСегодня в 16:42
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В Интернете.
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о дистанционном лечении.
Документ подразумевает, что в сфере здравоохранения будет создана единая информационная система, которая позволит россиянам получать медицинские консультации посредством современных технологий. Пока не ясно, как именно будет работать система, однако об отказе от реальных врачей речи не идет. С помощью телемедицины врачи смогут контролировать состояние больных после очного приема и давать консультации.
Также закон позволит оформлять рецепты, содержащие, в том числе, наркотические средства или психотропные вещества. Онлайн-рецепты будут подписываться с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, передает "Уралинформбюро".
Со своей стороны, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что следует тщательно проработать вопрос сохранности данных россиян. "Вы представляете, сколько может стоить информация о болезни человека, и его слабых местах, о его лечении, данные об отцовстве, об искусственном оплодотворении, не дай Бог, когда потенциальный реципиент будет знать, что у него есть два потенциальных донора, которые могут предоставить почку, которые живут там-то и там-то, которых зовут так-то и так-то... Представляете, к чему это может привести?", - приводит его слова "Интерфакс".
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