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Жилфонд Среднего Урала готов к зиме на 15%Сегодня в 16:52

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Подсчитали энергетики.

В Свердловской области только каждая шестая управляющая компания, товарищество собственников или жилищный кооператив подготовили здания к грядущему отопительному сезону.

Акты технической готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) выданы Свердловским филиалом ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 64 потребителям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Все они выполнили необходимые технические мероприятия, прошли сверку по долгам и подали заявки на подключение к теплу в отопительном сезоне.

На сегодня в преддверии зимы промывку сетей провели 44% исполнителей коммунальных услуг, с опрессовкой справились более 25%, а продезинфицировали систему отопления лишь 64 "аттестованных" потребителя.

Совокупный долг ТСЖ, УК и ЖК за теплоресурсы превысил 5 миллиардов рублей. Оставить своих "подопечных" с холодными батареями рискуют УК "Чкаловская" (долг 211 миллионов рублей), ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" (129 миллионов), ООО "Управляющая компания "Энергетик" (95 миллионов), ООО "Энергетик" (19 миллионов), ООО "Энергетик ИС" (17 миллионов), ООО "Управляющая компания "ЕКАДОМ" (27 миллионов) и ТСЖ "Высокий берег" (18 миллионов рублей).

Стоит отметить, что в соседнем Кургане готовность жилого фонда к отопительному сезону и того меньше - 7,8%. На 100% не страшны холода жильцам домов, вверенных ООО "УК "Уют" (Баскаль)". Высокий процент готовности у ООО "УК "Уют", ООО "УК "Олимп" и ООО "УК "Престиж".

При этом 7 управляющих компаний из 41, обслуживающие в общей сложности 46 домов, показывают нулевую степень готовности к зиме, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ПАО "Курганская генерирующая компания".

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