×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Перед отпуском Госдума обрушила шквал запретовСегодня в 17:59

  • Текст

На информационную сферу.

21 июля 2017 года депутаты Госдумы РФ провели последнее заседание весенней сессии. Перед отпуском народные избранники утвердили в третьем чтении ряд важных законопроектов, передает "Уралинформбюро".

Так, депутаты запретили использование анонимайзеров – технологий, дающих доступ к блокированным сайтам. Еще один принятый законопроект запретил продажу SIM-карт без паспорта. Мобильные операторы теперь будут проверять паспортные данные абонента по информационным базам госорганов.

Отрегулирована и деятельность мессенджеров, которые обязали по требованию Роскомнадзора блокировать пользователей, отправлявших противоправную информацию. Также их обязали обеспечивать возможность электронных сообщений госорганам.

Очередной запрет коснулся дистанционной продажи алкоголя. Вместе с ней в опалу попадает и реклама такого способа торговли в СМИ. Штраф за распространение информации – от 3000 до 5000 для граждан и от 100 000 до 300 000 для юридических лиц. Также закон запрещает перемещение по России немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×