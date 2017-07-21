На информационную сферу.

21 июля 2017 года депутаты Госдумы РФ провели последнее заседание весенней сессии. Перед отпуском народные избранники утвердили в третьем чтении ряд важных законопроектов, передает "Уралинформбюро".

Так, депутаты запретили использование анонимайзеров – технологий, дающих доступ к блокированным сайтам. Еще один принятый законопроект запретил продажу SIM-карт без паспорта. Мобильные операторы теперь будут проверять паспортные данные абонента по информационным базам госорганов.

Отрегулирована и деятельность мессенджеров, которые обязали по требованию Роскомнадзора блокировать пользователей, отправлявших противоправную информацию. Также их обязали обеспечивать возможность электронных сообщений госорганам.

Очередной запрет коснулся дистанционной продажи алкоголя. Вместе с ней в опалу попадает и реклама такого способа торговли в СМИ. Штраф за распространение информации – от 3000 до 5000 для граждан и от 100 000 до 300 000 для юридических лиц. Также закон запрещает перемещение по России немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека.