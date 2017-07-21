×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские долгострои обзаведутся "дорожными картами"Сегодня в 18:14

  • Текст

Для оперативного решения проблем.

В Свердловской области еще один проблемный жилой дом готовится к сдаче. Проверку екатеринбургских долгостроев 21 июля 2017 года провел региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики правительства области.

С проблемой долгостроев свердловчане обратились на "прямую линию" к президенту РФ. После того, как обращения были переданы главе региона Евгению Куйвашеву, тот поручил членам правительства в течение 2 недель разобраться с проблемами уральцев или, как минимум, разработать механизм решения сложных вопросов.

Так, свердловчанин Роман Селивров пожаловался на затягивание сроков строительства жилого дома на Постовского, 6. Работы на объекте были приостановлены в октябре 2016 года из-за финансовых трудностей застройщика. При этом дом был построен на 90%. Новым застройщиком стала строительная и девелоперская компания "ТЭН", которая к настоящему моменту урегулировала все юридические и финансовые вопросы и определила подрядчиков. Сегодня на объекте ведутся работы по монолитным конструкциям паркинга и внутренние отделочные работы в самом доме. С большой долей вероятности уже в декабре новоселы смогут заехать в свои квартиры.

"В конце этого года запланировано завершение объекта и ввод его в эксплуатацию. Компания, которой переданы права по строительству дома, предоставила график работ. Вы хорошо знаете, что мы этим объектом и до вашего обращения к президенту занимались достаточно активно. Поэтому наша встреча сегодня — это своеобразный отчет о проделанной работе", — обратился Михаил Волков к пайщикам дома.

Второе обращение к Владимиру Путину поступило от жительницы поселка Кольцово Людмилы Лобановой. Она пожаловалась на проблемный жилой комплекс "Кольцовский дворик" в квартале улиц Авиаторов – Ракетная – Спутников.

Здесь стройка затянулась сразу из-за нескольких серьезных проблем. К настоящему моменту найден новый инвестор для завершения работ, а также новый генподрядчик, приступивший к работе с начала лета. Разработан график завершения жилых объектов "Кольцовского дворика".

21 июля 2017 года в ходе заседания областного правительства Евгений Куйвашев поручил разработать "дорожную карту" по решению вопросов каждого проблемного объекта области, возводимого в рамках долевого или паевого строительства.

"Проблемы наших граждан, попавших в сложную ситуацию, должны решаться последовательно и эффективно. Поручаю заместителю губернатора Сергею Швиндту разработать "дорожную карту" по каждому проблемному дому. Если необходимо будет внести изменения или дополнения в законодательство, прошу совместно с юридическими службами проработать и этот вопрос. Люди должны знать, когда мы решим эту проблему. Прошу все необходимые отраслевые министерства включиться в составление "дорожных карт", а контрольному департаменту — обеспечить контроль выполнения поручения", — заявил глава региона.

Стоит отметить, что на Среднем Урале проводится системная работа по решению проблем обманутых дольщиков. За последние годы в эксплуатацию было введено свыше 40 долгостроев, а в квартиры въехало почти три тысячи уральцев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×