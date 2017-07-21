Для оперативного решения проблем.

В Свердловской области еще один проблемный жилой дом готовится к сдаче. Проверку екатеринбургских долгостроев 21 июля 2017 года провел региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики правительства области.

С проблемой долгостроев свердловчане обратились на "прямую линию" к президенту РФ. После того, как обращения были переданы главе региона Евгению Куйвашеву, тот поручил членам правительства в течение 2 недель разобраться с проблемами уральцев или, как минимум, разработать механизм решения сложных вопросов.

Так, свердловчанин Роман Селивров пожаловался на затягивание сроков строительства жилого дома на Постовского, 6. Работы на объекте были приостановлены в октябре 2016 года из-за финансовых трудностей застройщика. При этом дом был построен на 90%. Новым застройщиком стала строительная и девелоперская компания "ТЭН", которая к настоящему моменту урегулировала все юридические и финансовые вопросы и определила подрядчиков. Сегодня на объекте ведутся работы по монолитным конструкциям паркинга и внутренние отделочные работы в самом доме. С большой долей вероятности уже в декабре новоселы смогут заехать в свои квартиры.

"В конце этого года запланировано завершение объекта и ввод его в эксплуатацию. Компания, которой переданы права по строительству дома, предоставила график работ. Вы хорошо знаете, что мы этим объектом и до вашего обращения к президенту занимались достаточно активно. Поэтому наша встреча сегодня — это своеобразный отчет о проделанной работе", — обратился Михаил Волков к пайщикам дома.

Второе обращение к Владимиру Путину поступило от жительницы поселка Кольцово Людмилы Лобановой. Она пожаловалась на проблемный жилой комплекс "Кольцовский дворик" в квартале улиц Авиаторов – Ракетная – Спутников.

Здесь стройка затянулась сразу из-за нескольких серьезных проблем. К настоящему моменту найден новый инвестор для завершения работ, а также новый генподрядчик, приступивший к работе с начала лета. Разработан график завершения жилых объектов "Кольцовского дворика".

21 июля 2017 года в ходе заседания областного правительства Евгений Куйвашев поручил разработать "дорожную карту" по решению вопросов каждого проблемного объекта области, возводимого в рамках долевого или паевого строительства.

"Проблемы наших граждан, попавших в сложную ситуацию, должны решаться последовательно и эффективно. Поручаю заместителю губернатора Сергею Швиндту разработать "дорожную карту" по каждому проблемному дому. Если необходимо будет внести изменения или дополнения в законодательство, прошу совместно с юридическими службами проработать и этот вопрос. Люди должны знать, когда мы решим эту проблему. Прошу все необходимые отраслевые министерства включиться в составление "дорожных карт", а контрольному департаменту — обеспечить контроль выполнения поручения", — заявил глава региона.

Стоит отметить, что на Среднем Урале проводится системная работа по решению проблем обманутых дольщиков. За последние годы в эксплуатацию было введено свыше 40 долгостроев, а в квартиры въехало почти три тысячи уральцев.