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Вейпы попали в опалу РоспотребнадзораСегодня в 08:57

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Как и электронные сигареты с кальянами.

Вейпы необходимо приравнять к сигаретам и распространить на них все "табачные" ограничения. С таким заявлением на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Аналогичные запреты, по ее мнению, должны распространяться на электронные сигареты и кальяны.

Стоит отметить, в Госдуму еще в марте внесли законопроект, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям. Авторы документы считают, что ограничение нужно наложить не только на само курение, но и на рекламу электронных сигарет. Также следует запретить продажу несовершеннолетним, передает "Уралинформбюро".

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