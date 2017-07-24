Вместе с сибирскими городами.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова назвала города-лидеры по распространению ВИЧ-инфекции. В список уже традиционно вошла Екатеринбург, а также Иркутск, Кемерово и Новосибирск. Об этом главный санврач страны сообщила на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Для контроля над распространением вируса, отметила Попова, необходимо проводить комплексное информирование о защите, а не отдельные уроки полового воспитания. Причем не только в школе, но и в детских садах.

Следует отметить, что в Екатеринбурге, как сообщалось ранее, ВИЧ заражен примерно каждый 50-й житель города, передает "Уралинформбюро".