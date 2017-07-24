С британцами.

Команда британских кладоискателей наткнулась у берегов Исландии на останки судна, перевозившего золото третьего рейха.

Advanced Marine Services ("Передовая морская служба") обнаружила в 120 милях к юго-востоку от острова немецкий корабль SS Minden, пишет Daily Mail. В сентябре 1939 года он перевозил контейнер с драгоценным металлом из Бразилии в Германию.

После того как на судно наткнулись корабли британского флота, Адольф Гитлер лично отдал приказ пустить его на дно - дабы груз не достался врагам.

Команда AMS ждет от властей Исландии разрешения на вскрытие контейнера. Затем золото намерены вывести в Британию. Между тем власти островного государства обвинили кладоискателей в проведении поисков без соответствующего разрешения, передает "Уралинформбюро".

Согласно законам Исландии, нашедшему клад на территории страны компенсируются десятая часть стоимости находки и расходы по поиску. Драгоценное содержимое схрона при этом переходит в собственность государства.