Исландия не хочет делиться золотом с корабля нацистов Сегодня в 10:14
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С британцами.
Команда британских кладоискателей наткнулась у берегов Исландии на останки судна, перевозившего золото третьего рейха.
Advanced Marine Services ("Передовая морская служба") обнаружила в 120 милях к юго-востоку от острова немецкий корабль SS Minden, пишет Daily Mail. В сентябре 1939 года он перевозил контейнер с драгоценным металлом из Бразилии в Германию.
После того как на судно наткнулись корабли британского флота, Адольф Гитлер лично отдал приказ пустить его на дно - дабы груз не достался врагам.
Команда AMS ждет от властей Исландии разрешения на вскрытие контейнера. Затем золото намерены вывести в Британию. Между тем власти островного государства обвинили кладоискателей в проведении поисков без соответствующего разрешения, передает "Уралинформбюро".
Согласно законам Исландии, нашедшему клад на территории страны компенсируются десятая часть стоимости находки и расходы по поиску. Драгоценное содержимое схрона при этом переходит в собственность государства.
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