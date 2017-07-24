×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Исландия не хочет делиться золотом с корабля нацистов Сегодня в 10:14

  • Текст

С британцами.

Команда британских кладоискателей наткнулась у берегов Исландии на останки судна, перевозившего золото третьего рейха.

Advanced Marine Services ("Передовая морская служба") обнаружила в 120 милях к юго-востоку от острова немецкий корабль SS Minden, пишет Daily Mail. В сентябре 1939 года он перевозил контейнер с драгоценным металлом из Бразилии в Германию.

После того как на судно наткнулись корабли британского флота, Адольф Гитлер лично отдал приказ пустить его на дно - дабы груз не достался врагам.

Команда AMS ждет от властей Исландии разрешения на вскрытие контейнера. Затем золото намерены вывести в Британию. Между тем власти островного государства обвинили кладоискателей в проведении поисков без соответствующего разрешения, передает "Уралинформбюро".

Согласно законам Исландии, нашедшему клад на территории страны компенсируются десятая часть стоимости находки и расходы по поиску. Драгоценное содержимое схрона при этом переходит в собственность государства.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×