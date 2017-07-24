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Дождевые облака задержатся на Среднем Урале Сегодня в 09:38

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Еще на неделю.

Грядущая неделя в Свердловской области будет дождливой. 24-26 июля в регионе прогремят грозы. Воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. По ночам ожидается плюс 10-15 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге дождь соберется в понедельник к вечеру и задержится как минимум до конца рабочей недели. Самым прохладным днем, по данным портала Gismeteo.ru, окажется среда - до плюс 19. К пятнице потеплеет до 25 градусов выше нуля. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

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