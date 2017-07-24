Детский омбудсмен РФ объявила войну мошенникамСегодня в 10:31
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Собирающим деньги на "лечение детей".
В России разработают меры по борьбе с мошенниками, собирающими на улицах деньги на лечение якобы больных детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"Эта проблема реально есть, и здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это ваше участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить", — цитирует РИА "Новости" детского омбудсмена.
По словам Кузнецовой, женщины, выпрашивающие деньги на улицах, ездят из региона в регион с одной и той же выдуманной историей. Что касается детского попрошайничества, то оно, уверена омбудсмен, подрывает веру юного поколения "в жизнь, в правду, в честность, в ценности".
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что на Среднем Урале хоть и существуют подобного рода мошенники, однако отрегулировать этот вопрос законодательными мерами вряд ли получится.
"Здесь необходима совместная работа общества и государства. Однако если говорить об участии в помощи граждан, думаю, они сами должны определяться, кому дать деньги, а кому нет. Проблема лечения детей сегодня действительно существует, однако она решается на государственном уровне с привлечением официальных фондов. Что касается детских домов, то, я вас уверяю, сегодня они обеспечены всем необходимым", - сообщил корреспонденту "Уралинформбюро" Игорь Мороков.
Омбудсмен рекомендовал задавать уточняющие вопросы относительно сбора денег, чтобы выявлять мошенников: "Задаешь 2-3 вопроса – и человека с ящиком как не бывало".
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