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Расшифровщикам древнекитайских иероглифов сулят по 15 000 долларовСегодня в 10:45

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За знак.

В Поднебесной ищут знатоков древних пиктограмм. В Музее китайской письменности в городе Аньян (провинция Хэнань, Центральный Китай) к разгадке надписей на гадальных костях "цзягувэнь", чей возраст более 3000 лет, решили привлечь добровольцев. Палеографам, ученым и любителям иероглифики со всего мира за каждый расшифрованный знак обещают по 100 тысяч юаней (почти 15 000 долларов), передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

В половину меньше - 50 тысяч юаней (около 7,5 тысячи долларов) - получит дешифровщик спорного иероглифа за аргументированное подтверждение одного из потенциальных значений.

В каждом отдельном случае решение будет принимать комиссия специалистов по древней письменности, передает "Уралинформбюро".

На сегодня найдено более 156 тысяч костей "цзягувэнь". На них изображено около 4,5 тысячи знаков - по предположениям ученых, они являются прообразами иероглифов. Почти 1,7 тысячи из них остаются не разгаданными до сих пор.

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