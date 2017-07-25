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В Югре менингитом заболели 62 ребенка24 июля в 11:45

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Делом заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Нижневартовска провела проверку по факту массового заболевания детей энтеровирусным менингитом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства по региону. С мая по июль 2017 года в больницы города за медицинской помощью обратились 117 детей, у 62 из них диагноз был подтвержден.

Проверка показала, что образовательные учреждения не создали безопасные условия обучения и воспитания детей, в том числе не соблюдали санитарные нормы. Решение о приостановлении их работы из-за заболевших принималось не своевременно. Городские медицинские учреждения также направили сообщения об инфекции в Роспотребнадзор с опозданием.

По итогам проверки прокурор города внес руководителям Департамента образования, детской поликлиники и окружной клинической больницы представления. Кроме того, Роспотребнадзор привлек медицинские и образовательные учреждения и должностные лица этих организаций к административной ответственности в виде штрафа.

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