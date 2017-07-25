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Историю ММК расскажут редкие фотографии24 июля в 11:46

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Собранные в одну книгу.

К Дню металлурга вышел в свет первый том книги "Магнитка. Отражение века". Она охватывает историю ММК с 1917 по 1970 годы.

О предприятии писали и ранее, но впервые о нем рассказано в разрезе целого столетия и через известные и редкие архивные фотографии. В первую главу вошли уникальные снимки горы Магнитной, местных казаков, торговых караванов и многого другого.

"Рассказать историю Магнитки через фотографии хотелось уже давно. Именно фотография является самым беспристрастным, лаконичным и в то же время очень красноречивым свидетельством прошлого. Это - отражение, реальное отражение действительности. Каждый фотоснимок "рассказывает" свою отдельную историю, через лица, интерьеры, действа, детали", - отметила автор идеи, старший менеджер управления информации, общественных связей и рекламы (УИОСиР) ПАО "ММК" Елена Азовцева.

В ходе подготовки издания были просмотрены сотни фотографий, в том числе из фондов газеты "Магнитогорский металл" и научно-технического музея комбината, личных архивов магнитогорцев.

Среди них есть работы, выполненные профессионалами с мировым именем Максом Альпертом и Маргарет Берк-Уайт, а также советскими фотографами и местными фотолюбителями.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", сейчас идет работа над второй частью фотолетописи. В нее войдут кадры 1970-2017 годов.

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