Самолет задерживается на 11 часов.

Екатеринбуржцы не могут улететь в турецкую Анталью. Согласно данным онлайн-табло Кольцово, рейс авиакомпании Onur Air задерживается на 11 часов.

Самолет должен был отправиться на курорт в 2.45 24 июля. Однако он вылетит в лучшем случае в 14.15, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ранее борт Onur Air также вылетел в Анталью с 16-часовым опозданием из-за технической неисправности. Airbus должен был отправиться в Турцию в 4.20 23 июля, однако вылетел только в 21.03.