В Истетском водохранилище поймали толстолобика-гиганта24 июля в 12:23
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Весом почти 42 килограмма.
В Исетском водохранилище под Екатеринбургом выловили гигантского толстолобика. Рыба длиной 125 сантиметров потянула почти на 42 килограмма. По данным Уральского филиала Госрыбцентра, это самая крупная рыба, выловленная в Свердловской области.
Рекордный улов пришелся на долю сотрудников ведомства, проводивших мониторинг растительноядных рыб, выпущенных в водоем в последние 3 года. Зарыбление белым амуром и белым толстолобиком позволяет улучшить качество воды за счет поглощения рыбами фитопланктона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Толстолобик-великан за 19 лет своей жизни, по оценкам специалистов, съел более двух тонн водорослей.
В целом в ходе контрольной ловли сотрудники Госрыбцентра осмотрели 12 белых толстолобиков в возрасте 3-5 лет. Их состояние позволило сделать вывод о благоприятных условиях для этого вида в Исетском водохранилище, что в ближайшее время положительно скажется на экологическом состоянии этого водоема.
"Вопросы охраны окружающей среды находятся на постоянном контроле главы Свердловской области Евгения Куйвашева, и предприятия региона активно подключаются к экологическим мероприятиям. Так, по инициативе Среднеуральской ГРЭС ПАО "Энел Россия" в 2013-2016 годах в Исетское водохранилище было выпущено более 186 тысяч особей белого амура и белого толстолобика для восполнения биологического баланса водоема в результате строительства и эксплуатации береговой насосной станции парогазовой установки СУГРЭС", – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Осенью 2017 года энергетики Среднеуральской ГРЭС вновь планируют выпустить в Исетское водохранилище несколько тысяч рыб ценных пород.
В рамках Года экологии на территории Свердловской области разработаны и реализуются федеральный и региональный планы мероприятий. В последний в июне были включены дополнительные акции по зарыблению водоемов.
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