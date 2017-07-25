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Бензин в России подорожает с осени24 июля в 12:25

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До 37 копеек за литр.

Рост розничных цен на бензин ожидается в сентябре 2017 года. По итогам второго полугодия он не должен превысить 1%, что в денежном выражении составляет примерно 37 копеек. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследования аналитического агентства Vygon Consulting.

Удорожание бензина и дизельного топлива остановились в июле 2017 года. Более того, в ряде регионов России автомобилисты заметили незначительное снижение стоимости горючего, передает "Уралинформбюро".

На удорожание бензина традиционно влияет стоимость мировых цен на нефть.

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