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На Южном Урале пенсионерку оштрафовали за стриптиз24 июля в 12:33

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Перед приставами.

Пенсионерку из Чебаркуля привлекли к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Отказываясь идти с судебными приставами в отдел, 61-летняя женщина полностью разделась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Изначально пенсионерку признали виновной в нарушении тишины. После этого последовали еще несколько административных правонарушений и штрафы. Когда срок оплаты очередного из них вышел, а деньги так и не поступили, приставы пришли к женщине домой. Пенсионерка решила предстать перед ними в чем мать родила. Госслужащим пришлось удалиться. В дальнейшем на вопрос, что побудило ее так раскованно вести себя с незнакомыми мужчинами, пожилая женщина ответила: "Бес попутал".

Суд оценил стриптиз нарушительницы в 1000 рублей, в такую же сумму ей обойдется неподчинение требованию о явке к судебному приставу.

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