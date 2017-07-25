Перед приставами.

Пенсионерку из Чебаркуля привлекли к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Отказываясь идти с судебными приставами в отдел, 61-летняя женщина полностью разделась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Изначально пенсионерку признали виновной в нарушении тишины. После этого последовали еще несколько административных правонарушений и штрафы. Когда срок оплаты очередного из них вышел, а деньги так и не поступили, приставы пришли к женщине домой. Пенсионерка решила предстать перед ними в чем мать родила. Госслужащим пришлось удалиться. В дальнейшем на вопрос, что побудило ее так раскованно вести себя с незнакомыми мужчинами, пожилая женщина ответила: "Бес попутал".

Суд оценил стриптиз нарушительницы в 1000 рублей, в такую же сумму ей обойдется неподчинение требованию о явке к судебному приставу.