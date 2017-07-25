В Красноуфимске разгорелся "собачий" скандал24 июля в 13:40
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Из-за расходования бюджетных средств.
Прокуроры взялись за Военно-охотничье общество, занимающееся отловом бродячих собак в Красноуфимске и близлежащих населенных пунктах. У надзирателей появились вопросы к расходованию бюджетных средств.
Как пояснили "Уралинформбюро" в Красноуфимской межрайонной прокуратуре, чиновники заключили два муниципальных контракта: 8 февраля 2017 года - на отлов и утилизацию "бродяжек" на территории населенных пунктов муниципального образования Красноуфимский округ на 214 тысяч рублей, а также 11 мая 2017 года - на те же работы в городском округе Красноуфимск на 916 миллионов рублей.
Военно-охотничье общество заявляло, что располагает приютом для безнадзорных животных в деревне Каменовке. По закону, собаки должны содержаться в таких пунктах в течение полугода. Однако, по словам местных жителей, никакого приюта в деревне нет. Прокуроры вместе с чиновниками намерены выехать на место и проверить, есть ли в деревне ПКС.
В рамках первого контракта подрядчик получил 157 тысяч рублей за выполненные работы. По второму контракту никаких денег перечислено не было: госслужащие заявили о невыполнении обязательств. За это несостоявшемуся исполнителю работ положен штраф в размере 91 тысячи рублей.
Материалы проверки исполнения первого контракта, скорее всего, будут направлены следователям.
Стоит отметить, что в Свердловской области сложилась крайне неблагоприятная ситуация с отловом бродячих псов. В регионе зафиксировано множество покусанных, в феврале 2017 года в Таборинском районе две собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.
В региональном департаменте ветеринарии заявляют, что на рынке отлова животных нет конкуренции. Зачастую местные власти вынуждены заключать контракты с единственными поставщиками, которые "задирают" цены и предоставляют услуги некачественно.
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