Из-за расходования бюджетных средств.

Прокуроры взялись за Военно-охотничье общество, занимающееся отловом бродячих собак в Красноуфимске и близлежащих населенных пунктах. У надзирателей появились вопросы к расходованию бюджетных средств.

Как пояснили "Уралинформбюро" в Красноуфимской межрайонной прокуратуре, чиновники заключили два муниципальных контракта: 8 февраля 2017 года - на отлов и утилизацию "бродяжек" на территории населенных пунктов муниципального образования Красноуфимский округ на 214 тысяч рублей, а также 11 мая 2017 года - на те же работы в городском округе Красноуфимск на 916 миллионов рублей.

Военно-охотничье общество заявляло, что располагает приютом для безнадзорных животных в деревне Каменовке. По закону, собаки должны содержаться в таких пунктах в течение полугода. Однако, по словам местных жителей, никакого приюта в деревне нет. Прокуроры вместе с чиновниками намерены выехать на место и проверить, есть ли в деревне ПКС.

В рамках первого контракта подрядчик получил 157 тысяч рублей за выполненные работы. По второму контракту никаких денег перечислено не было: госслужащие заявили о невыполнении обязательств. За это несостоявшемуся исполнителю работ положен штраф в размере 91 тысячи рублей.

Материалы проверки исполнения первого контракта, скорее всего, будут направлены следователям.

Стоит отметить, что в Свердловской области сложилась крайне неблагоприятная ситуация с отловом бродячих псов. В регионе зафиксировано множество покусанных, в феврале 2017 года в Таборинском районе две собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

В региональном департаменте ветеринарии заявляют, что на рынке отлова животных нет конкуренции. Зачастую местные власти вынуждены заключать контракты с единственными поставщиками, которые "задирают" цены и предоставляют услуги некачественно.

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