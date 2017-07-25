×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Красноуфимске разгорелся "собачий" скандал24 июля в 13:40

  • Текст

Из-за расходования бюджетных средств.

Прокуроры взялись за Военно-охотничье общество, занимающееся отловом бродячих собак в Красноуфимске и близлежащих населенных пунктах. У надзирателей появились вопросы к расходованию бюджетных средств.

Как пояснили "Уралинформбюро" в Красноуфимской межрайонной прокуратуре, чиновники заключили два муниципальных контракта: 8 февраля 2017 года - на отлов и утилизацию "бродяжек" на территории населенных пунктов муниципального образования Красноуфимский округ на 214 тысяч рублей, а также 11 мая 2017 года - на те же работы в городском округе Красноуфимск на 916 миллионов рублей.

Военно-охотничье общество заявляло, что располагает приютом для безнадзорных животных в деревне Каменовке. По закону, собаки должны содержаться в таких пунктах в течение полугода. Однако, по словам местных жителей, никакого приюта в деревне нет. Прокуроры вместе с чиновниками намерены выехать на место и проверить, есть ли в деревне ПКС.

В рамках первого контракта подрядчик получил 157 тысяч рублей за выполненные работы. По второму контракту никаких денег перечислено не было: госслужащие заявили о невыполнении обязательств. За это несостоявшемуся исполнителю работ положен штраф в размере 91 тысячи рублей.

Материалы проверки исполнения первого контракта, скорее всего, будут направлены следователям.

Стоит отметить, что в Свердловской области сложилась крайне неблагоприятная ситуация с отловом бродячих псов. В регионе зафиксировано множество покусанных, в феврале 2017 года в Таборинском районе две собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

В региональном департаменте ветеринарии заявляют, что на рынке отлова животных нет конкуренции. Зачастую местные власти вынуждены заключать контракты с единственными поставщиками, которые "задирают" цены и предоставляют услуги некачественно.

Ранее по теме:
Свердловская область "зарылась" в собаках

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×