×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Газпром добыча Ямбург" сделал Новый Уренгой чище24 июля в 12:50

  • Текст

Отправив на свалку более 40 грузовиков с мусором.

Сотрудники "Газпром добыча Ямбург" приняли участие в уборке Нового Уренгоя. В районе аэропорта они освободили от мусора 20 тысяч квадратных метров земель общего пользования.

"Субботник" прошел в два этапа: сначала из района дачного кооператива "Ромашка" вывезли более 35 грузовых машин мусора. После еще 8 самосвалов отправилось на полигон ТБО с самовольных свалок, которые находились рядом с воздушной гаванью.

"Работники компании уже не первый год присоединяются к подобным общественно-полезным работам, опыт и имеющиеся навыки позволили провести их в максимально короткий срок", – пояснила инженер управления по эксплуатации вахтовых поселков Зоя Федорова.

Проект проведен в рамках Года экологии в России и ПАО "Газпром". Компанией реализуется Программа природоохранных мероприятий, на реализацию которой выделено свыше двух миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×