Отправив на свалку более 40 грузовиков с мусором.

Сотрудники "Газпром добыча Ямбург" приняли участие в уборке Нового Уренгоя. В районе аэропорта они освободили от мусора 20 тысяч квадратных метров земель общего пользования.

"Субботник" прошел в два этапа: сначала из района дачного кооператива "Ромашка" вывезли более 35 грузовых машин мусора. После еще 8 самосвалов отправилось на полигон ТБО с самовольных свалок, которые находились рядом с воздушной гаванью.

"Работники компании уже не первый год присоединяются к подобным общественно-полезным работам, опыт и имеющиеся навыки позволили провести их в максимально короткий срок", – пояснила инженер управления по эксплуатации вахтовых поселков Зоя Федорова.

Проект проведен в рамках Года экологии в России и ПАО "Газпром". Компанией реализуется Программа природоохранных мероприятий, на реализацию которой выделено свыше двух миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург".